Las reservas del Banco Central se derrumbaron por casi U$S 1.000 millones

Las reservas del Banco Central (BCRA) volvieron a desplomarse y se profundiza la sustentabilidad de la autoridad monetaria. En esta oportunidad, la pérdida llegó a casi los U$S 1.000 millones.

De acuerdo al Resumen de Variables Financieras, las arcas del ente rector presidido por Guido Sandleris cayeron a U$S 52.149 millones, U$S 995 millones menos que ayer. La mayoría fue por giro de reservas excedentes que los bancos le pidieron al BCRA.

LEA MÁS El mercado espera una inflación de casi el 50%, dólar a $ 66, caída del PBI y de la actividad económica

Ayer, las reservas se hundieron U$S 1.000 millones por el mismo motivo. Cabe destacar que la jornada marcó que hubo 40% menos ahorristas en las sucursales pidiendo depósitos luego de implementación del cepo.

En los doce días corridos que siguieron a las PASO se fue el 12% de las colocaciones en cuentas corrientes, cajas de ahorro y plazos fijos en moneda extranjera, que equivale a U$S 4.000 millones. El viernes las reservas se habían desplomado U$S 1.943 millones hasta los U$S 54.098 millones.