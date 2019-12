Las insólitas nominaciones de los Martín Fierro Digitales 2019

Se acerca una nueva edición de los Martín Fierro Digitales, las estatuillas que premian a lo mejor de las producciones alternativas y asociadas a las nuevas tecnologías, y entre algunas de las ternas surgieron errores de desactualización entre las nominadas: Cualca (2012), de la comediante Malena Pichot, y Préstico (que dejó de hacerse en 2015), de Gaby Presta.

Los premios se entregan el sábado 21 de diciembre en el Hipódromo de San Isidro, con la conducción de Lizy Tagliani.

A lo largo de la velada se distinguirán 27 categorías, que cerrarán con el Martín Fierro de Oro, la estatuilla más codiciada de la noche. Los errores llamativos surgieron en la terna Mejor Producción en Youtube, que contaba con los siguientes nombres: Cualca, de Malena Pichot; Radahouse, de Radagast; Préstico, de Gaby Presta; y We must tv. De los 4, Cualca y Préstico no fueron producidas ni emitidas durante 2019, provocando confusión entre algunos sectores del espectáculo.

Aptra equivocándose con los Martin Fierro. No importa cuando leas este tuit 😂😂😂 https://t.co/cHgUrvK1NL — JORGE RIAL (@rialjorge) 15 de diciembre de 2019

Otra de las ternas que causó revuelo vino de la mano del youtuber Dross, conocido por sus delirantes videos que abordan teorías conspirativas y relatos creepypastas. La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) decidió nominarlo en el Premio a la Mejor Visión Digital, y compite con Galperin, de Mercado Libre; Daniel Hadad; y Despegar.