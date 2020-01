Las estrellas que estuvieron cerca de interpretar a míticos personajes de Disney y fueron reemplazados

Disney, el dueño de prácticamente todo, se perdió algunos nombres de estrellas que estuvieron cerca de dar vida a un personaje del mismo estudio, pero que al final no prosperaron. Repasamos a los más llamativos.

Jim Carrey - Buzz Lightyear

El mítico cómico se preparó para darle su voz al héroe de Toy Story. Esto no sucedió y el actor tuvo su revancha como Ebenezer Scrooge (así como a todos los fantasmas) en la adaptación de Disney de Un cuento de Navidad. ¿Se hubiesen imaginado un Buzz Lightyear con su voz?

Bill Murray - James.P. Sullivan

A Murray Pixar lo escogió para ser la voz de James P "Sully" Sullivan en Monsters Inc; sin embargo, esto no sucedió y el papel se lo quedó John Goodman El director Pete Docter no pudo comunicarse con el actor que puso voz al entrañable oso Baloo en El Libro de la Selva (versión live action) para ofrecerle el papel, por lo que se quedó fuera del cast.

Robin Williams - Woody

El legendario Robin Williams rechazó el papel de Woody. Después de triunfar como el Genio en Aladdin, el estudio lo vio como un generador de dinero seguro. Contra sus deseos, usaron su voz para vender productos, algo que no debió gustarle mucho a Robin, que decidió declinar trabajar de nuevo con el estudio.

Patrick Stewart - Din Don y Jafar

Patrick Stewart estuvo cerca de encarnar a dos míticos personajes de Disney pero tuvo que rechazarlos por su lealtad a Star Trek. Tuvo su revancha en un rol en la película de Disney Chicken Little.

Owen Wilson - Pacha

Las locuras del emperador estuvo cerca de contar con Owen Wilson para dar voz a Pacha, el granjero que quería ser rico. SIn embargo, un cambio en la dirección hizo que también se modificase el casting. Después llegaría Cars en el 2006 y el comediante le daría su voz a Lightning McQueen.