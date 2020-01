Las aberrantes declaraciones de Walter Quejeiro sobre Florencia de la V

Aunque parezca mentira en 2020, Walter Quejeiro volvió a hablar de la identidad de género de Florencia de la V. Las aberrantes declaraciones repercutieron en las redes.

Pese a que Argentina cuenta desde hace casi una década con una ley de avanzada en la materia, aprobada en 2012 por el kirchnerismo, hay quienes insisten en ir contra el derecho de las personas a ser respetadas por su atopercepción.

Es el caso del periodista ultramacrista, que en diálogo con Ulises Jaitt en El show del espectáculo apuntó contra el género de la actriz y aseguró que ella es "biológicamente hombre".

"Esa ley se aprobó hace diez años. Y yo soy de respetarla: una vez que se aprobó, ya está. ¿Para qué debatir algo que se aprobó?", empezó a decir.

Y continuó: "Tiene el documento, la ley dice que es una mujer argentina. Después, los arqueólogos que investigarán de acá unos años si fue hombre o mujer van a tener complicaciones".

"Pero bueno, si le preguntás a Walter Queijeiro, va a decir que es una mujer porque tiene documento y ya se aprobó eso", intentó explicar.

Ante la repregunta del conductor, el periodista sostuvo: "Biológicamente es un hombre. Yo no soy médico, pero si tienen alguna enfermedad, yo creo que le van a tener que dar la medicación correspondiente a un hombre. Hay algunas cuestiones que una mujer tiene que tomar, que un hombre no".

Además, sostuvo que está en contra de la implementación de la ley de Educación Sexual Integral que el Estado busca impartir para que los niños puedan ser informados y educados conformes a la realidad.

"La escuela pública tiene que tener otras prioridades. Me gustaría ver cuál es el contenido que le dan. Votaría que haya escuelas que den ESI y otras no para que los padres puedan optar", expresó.

Además, reconoció su completa desinformación sobre el tema y sostuvo: "No me gusta que enseñen las diversas orientaciones sexuales en la primaria. Quizá, en el secundario sí. Pero eso no te lo tienen que enseñar en la escuela, eso uno 'lo va adquiriendo'. Sí, puedo llegar a entender, que haya gabinetes psicológicos que detecte cierta conflictividad como antes había.Pero tiene que haber una reglamentación del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación para dictar ciertas reglas. Porque nadie sabe lo que estudian los chicos en las escuelas públicas".