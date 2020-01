El periodista de TN Pablo Gravellone insultó públicamente a una usuaria de Twitter que lo acusó de tapar el escándalo entre Boca y AYSA. Luego de ser sometido con una frase lapidaria, quien se encarga de informar las novedades deportivas en el canal del Grupo Clarín lanzó: "Son soretes".

"¿Por qué no hablás del escándalo de AYSA?", comenzó diciendo la señora a quien le suspendieron la cuenta de Twitter por referirse a Boca Juniors de una manera xenófoba. Tras advertirle que su manera de hablar fue desafortunada, Gravellone no ocultó su malestar luego de otra afirmación por parte de esta persona.

"Asco da autollamarse periodista y hablar boludeces por tener miedo de no agarrar más sobres", fueron las últimas palabras de esta usuaria, quien ya no está activa en la red social. Allí, Gravellone explotó: "Esta señora XENOFOBA que trata de 'bolitas' a los hinchas de Boca y acusa de corrupción porque se le ocurre a ella de manera gratuita, es todo lo que digo de Twitter: SORETES a los que esta red social les dio voz cuando no tienen la mas mínima educación. UN ASCO".