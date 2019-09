Jorge Lanata habló tras la internación y se comparó con Terminator

Luego de ausentarse en la edición del domingo anterior por su internación, Jorge Lanata volvió a Periodismo Para Todos (PPT) en El Trece y rompió el silencio sobre su salud.

El periodista fue internado por cuarta vez en el año. Al comenzar su monólogo habitual, explicó lo sucedido y agradeció las muestras de cariño de la gente. "Es particularmente conmovedor que me digan 'recé por vos'", dijo.

“Acá estoy de vuelta, he sobrevivido. Creo que es la cuarta internación del año, soy casi Terminator. De paso les cuento: estoy inmunodeprimido por el tema del trasplante, entonces cualquier boludez que anda por ahí me la agarro, es como si no tuviera defensas", afirmó la estrella del Grupo Clarín.

LEA MÁS Lanata y un repudiable comentario para burlarse de Luciana Salazar

Sobre las razones por las que tuvo que ingresar al centro de salud, Lanata explicó: “Cuando te ponen un órgano extraño (yo tengo un riñón que es de una señora, un riñón femenino), el cuerpo lo ataca”.

“Es increíble cómo el cuerpo funciona. Todos los días tengo que engañar a mi cuerpo diciendo 'este riñón es mío' y eso te pone en una situación de inmunodepresión que hace que se te metan bichos de todo tipo y que haya que tomar antibióticos y cosas, algo de eso pasó", detalló.

Luego, afirmó emocionado: "Gracias a la calle más que nada, a toda la gente. Para mí es particularmente conmovedor que me digan 'recé por vos' o lo que sea porque es como que me dan algo íntimo y realmente me gusta y se los agradezco. Y a todos los que se preocuparon y demás”, sostuvo.