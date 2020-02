En las últimas horas, Alexis Mac Allister fue realmente duro con la dirigencia encabezada por Jorge Amor Ameal, Mario Pergolini y Juan Román Riquelme. "Todo lo que está pasando ahora es política. A mí no me interesa la política y por eso trato de no entrar en este juego. Que me quieran hacer quedar mal a mí es política", sentenció el futbolista, en diálogo con Fox Sports. Sin embargo, la verdad del caso que protagoniza el actual jugador del Brighton inglés tiene detrás del telón un negociado entre Daniel Angelici, Mauricio Macri y Gustavo Arribas, ex titular de la AFI. ¿El fin? Perjudicar a la actual gestión.

"Él ha manifestado que se quería ir porque le había salido el permiso de trabajo. Yo no le voy a sacar la oportunidad de irse a ningún jugador, menos si no quiere estar en el club. Fui personalmente al hotel donde estaba hospedado el dirigente del club inglés y me dijo lo mismo, que se lo querían llevar. Creo que no hay que mentir, hay que decir la verdad", expresó el 'Chelo' Delgado, hace algunas horas. Y la realidad a la que hace alusión este protagonista va de la mano con el vínculo estrecho que hay entre Carlos Mac Allister (padre de Alexis) con el ex presidente de la Nación y su socio que supo estar al frente de Boca.

"Lo que define todo esto es lo que quiera hacer Boca. Puede decirle al Brighton que no y Alexis se queda. La otra es si quieren tener un ingreso que nunca soñaron en un momento en que el presidente dice que las arcas no estaban como decían que estaban", supo manifestar Carlos Mac Allister, en Radio Rivadavia

Según informó Doble Amarilla, la abrupta salida del volante al club europeo se dio por el deseo de Stellar Group, grupo económico que llevó adelante la transferencia entre Brighton y Argentinos (a Boca llegó a préstamo). ¿Qué tipo de vínculo existe entre todas las partes? La pieza clave del rompecabezas es Gustavo Arribas, ex director de la AFI y hombre de suma confianza para Mauricio Macri y Daniel Angelici.

La problemática se tornó más importante por la irruptiva participación del propio Carlos Mac Allister, también cercano a Mauricio Macri y Daniel Angelici (fue Secretario de Deportes en la presidencia que se extendió desde 2015 a 2019). De hecho, tras la partida de Cambiemos y la llegada de Alberto Fernández, fueron sus dos hijos los que se marcharon de Boca: Alexis y Kevin, ambos integrantes del plantel del ex DT Gustavo Alfaro.