La publicación agresiva de Juan Acosta que le jugó una mala pasada por sus faltas de ortografía

El exhumorista, Juan Acosta, realizó una agresiva publicación contra los desempleados en su cuenta de Twitter, pero no salió como esperaba ya que estuvo repleta de horrores de ortografía que los usuarios de la red social no le dejaron pasar.

"Te hago la cloaca, te pongo luz y te asfalto, okey me reclamas, pero que, la heladera te la tengo que llenar yo?, no seria bueno que vallas (sic) a laburar?,,(,taxista que me sorprendio faborablemente (sic))". El actor macrista, cuya biografía descriptiva es "Si se puede", en referencia a la frase cabecera de Mauricio Macri, cometió graves errores ortográficos ya que "vallas" en realidad es "vayas" y "faborablemente" se escribe "favorablemente".

La queja no le salió bien porque los usuarios de la red social no dejaron pasar estos errores y se los marcaron reiteradas veces.

Por qué no ponés hago y heladera sin "h" así la cagás bien cagada? — #Hay2☀19 (@sua_mariela) September 4, 2019

Vayas Acosta. Vayas 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ — Daniel Roviralta (@DrRoviralta) September 4, 2019

Vallas son las que pone el irresponsable para aislar al pueblo — Joel Spizer (@joelspizer) September 4, 2019

ACTIVA EL PREDICTIVO AL MENOS, BURRO — Belcha 💚 (@belchavazquez) September 4, 2019

Jajaja, podrías aprender ortografía también, simio. — Ramiro (@_RobyBaggio) September 4, 2019

Sería bueno, primero, que escriba sin errores ortográficos; segundo, que deje de agitar mitos absurdos; tercero, que baje del pedestal de odio y mire a los ojos a muchos jubilados que trabajaron toda su vida y no comen, a padres q se quiebran por no poder alimentar a sus hijos — Nancy Schmitt 🌞❤️🇦🇷 Hay Futuro (@nan_bet) September 4, 2019