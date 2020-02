La Provincia anunció que pagará el bono con recursos propios y comenzará la reestructuración de la deuda en dólares

Tras semanas de negociación con acreedores, el gobernador Axel Kicillof anunció que pagarán el bono BP21 por 250 millones de dólares que vencía el 26 de enero con recursos propios, luego de que el grupo inversor Fidelity se negara a consensuar el mejor acuerdo posible. Además, adelantó que esta semana comenzará la reestructuración de la deuda en dólares. De esta forma, el Gobierno bonaerense evitará el default.

En conferencia de prensa, el gobernador detalló las negociaciones que encaró su equipo de gobierno con los bonistas para encontrar una solución al endeudamiento que dejó Cambiemos, ya que los vencimientos estaban próximos a vencer y, según afirmó, “la deuda es impagable”.

La última oferta de Provincia consiste en adelantar el pago de intereses futuros, ofrecieron pagar el 30% del vencimiento, unos USD 75 millones. La propuesta contó con el acuerdo del 50% de los acreedores, incluido uno los principales grupos de tenedores del BP21. Sin embargo, no se alcanzó el umbral del 75% necesario para concretar la oferta.

En ese punto, cargó contra “ese grupo inversor que no tuvo la misma actitud constructiva y de diálogo” que tuvieron los otros bonistas ya que “pretendió negociar de otra manera”. “En concreto lo que ofrecían es cobrar todo pero en cuotas. Eso no constituye una solución para la Provincia, ni para el proceso global. Se lo explicamos, pero no quisieron colaborar”, disparó.

A partir de esa situación en la que un fondo de inversión pudo bloquear la propuesta de postergar pagos hasta el 1 de mayo, la administración de Kicillof aseguró que tomó "la mejor solución posible", con más del 50% de adhesión a la propuesta oficial.

"Entendemos que la mejor solución posible es usar los recursos que hemos recaudado en estos días (9.300 millones de pesos) para afrontar el vencimiento con recursos propios de la provincia, sin asistencia del Gobierno nacional", anunció.

Aseveró que el grupo inversor Fidelity (al que no mencionó explícitamente) "no quiso entender la situación financiera de la provincia" y no adhirió a la propuesta inicial. “Estamos denunciando esta actitud, la estamos repudiando. Actuamos de buena fe. Y lo estamos haciendo con total responsabilidad con respecto a los resultados y a los efectos que puede tener esto sobre la provincia de Buenos Aires y obviamente también sobre la República Argentina", sentenció.

Adelantó, asimismo, que a partir del pago de este bono se “iniciará en los próximos días el proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera” y señaló que esta semana “se va a dar a conocer un cronograma que va a estar en consonancia con el cronograma de Nación”.