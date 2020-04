La propuesta por la deuda permitirá ahorrar U$S 41.000 millones

El Gobierno avanza en la recta final de la primera parte de la reestructuración de la deuda externa, con el aval del FMI. El ministro de Economía, Martín Guzmán, presentará el viernes la oferta formal a los acreedores para canjear los bonos en moneda extranjera con ley estadounidense. Se trata de una quita de sólo el 5% del capital, lo que fue bien recibido por el mercado, pero del 62% de los intereses. La gran mayoría de los títulos públicos a canjear fueron emitidos por la gestión de Cambiemos.

El titular del Palacio de Hacienda les explicó a los gobernadores presentes en la Quinta de Olivos que Argentina ofertará tres años de gracia y quitas que suman U$S 41.500 millones entre intereses y capital. El FMI les había pedido a los acreedores en moneda extranjera reducciones de entre U$S 55.000 millones y U$S 85.000 millones, montos a los que se puede arribar cuando Guzmán se ocupe de la segunda y tercera etapa: los bonos en dólares ley argentina y los organismos multilaterales de crédito.

El funcionario propondrá dejar de lado la deuda "insostenible", como había descrito el propio Fondo, por otro esquema donde recién comenzaría con las transferencias en 2023. El cupón será del 0,5% al comienzo y esas tasas irían creciendo hasta el 2,33% en promedio, un nivel que será sostenibles. Este interés equivale a menos de un tercio del que pagó Mauricio Macri en sus emisiones de títulos.

"Hemos cosechado apoyos internacionales a nuestra propuesta", dijo Guzmán sobre sus diálogos con los integrantes del G7 y del G20. Sin embargo, el ministro explicó que "no se ha llegado a un acuerdo entre Argentina y los bonistas de qué es sostenible".

La opción de reestructuración que eligió el jefe de la cartera económica implica una mayor reducción de intereses que de capital. En concreto, una reducción del 5,4% del principal (U$S 3.600 millones) y del 62% del interés (U$S 37.900 millones). El grueso de estos, U$S 34.100 millones, serán ahorrados entre 2020 y 2025. La propuesta que Guzmán habilitará mañana tendrá validez por 20 días, por lo que los bonistas podrán aceptarla hasta el 7 de mayo.

El total de los bonos que entra en esta categoría son 21, de los que 17 fueron colocados por el macrismo. El monto suma U$S 66.238 millones, pero U$S 41.548 millones de ellos salieron al mercado en los últimos cuatro años.

Guzmán planificó un documento para hacer sustentable la estructura de deuda, no sólo en los términos de su equipo económico, sino también en los del FMI. Así lo había adelantado dos semanas atrás a un pequeño grupo de periodistas, entre los que participó El Destape.

La escasa quita del capital generó mejor recepción en el mercado, que esperaba una propuesta más agresiva que el reconocimiento de casi la totalidad del principal. Si bien la rebaja de intereses es más que sustancial y aumentarán muy de a poco, hoy día la tasa internacional limita a cero en los países centrales y las naciones pobres intentan que sus obligaciones sean condonadas, lo que le da la posibilidad a Argentina a negociar en mejores condiciones.