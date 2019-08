Elecciones 2019: la pregunta de un periodista de Clarín sobre Sergio Massa que descolocó y sorprendió a Macri

Al ser consultado sobre los fallidos acuerdos con el diputado nacional Sergio Massa, el presidente Mauricio Macri reaccionó de una forma descolocada. "¿Vos me decís en serio?", fue la contestación del mandatario a la pregunta.

Macri participó del seminario organizado por el multimedio Clarín y el periodista Eduardo Van der Kooy le cuestionó al Presidente por no haber logrado un acuerdo político con el Frente Renovador en los últimos cuatro años. "Vos me decís en serio? debes tener un problema de amnesia porque viajó conmigo a Davos (Suiza)", remarcó el líder de Cambiemos, al recordar el viaje que compartió con el diputado al foro económico a principios de 2016.

"Acá se cumplen acuerdos y cumplimientos. Lamentablemente muchos acuerdos con él no se concretaron", explicó Macri. Además, añadió: "Le planteé que era un hombre joven, que tenía mucho futuro, que tenía que apostar a cosas que no eran simpáticas, pero no sucedió".

Por último, el mandatario insistió con la idea del acuerdo que nunca llegó a buen puerto: "todos intentamos. No lográbamos esos acuerdos. Eran principios de acuerdo y después se terminaron tomando otros caminos.