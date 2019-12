La polémica e íntima confesión de Mauricio Macri sobre la muerte de su padre

A través de un video en sus redes, Mauricio Macri invitó a ver un especial sobre su gestión y habló del tramo final de la vida de Franco Macri.

Para publicitar una nueva publicación del especial "Momentos" que repasa sus cuatro años de mandato y su vida personal, el presidente saliente contó una dura frase que le habría dicho el empresario italiano antes de morir.

"Me pedía, porque me lo pidió varias veces, que yo me haga cargo de matarlo", apuntó.

FRANCO



Franco, uno de los empresarios más ricos de Argentina y fundador de todas las empresas del Grupo Macri, tenía una relación muy tensa con su hijo.

Falleció el pasado 2 de mazo en su casa de Barrio Parque a los 88 años, luego de padecer durante un tiempo graves problemas de salud.

A punto de arrancar la campaña presidencial por la reelección, que finalmente terminó en una derrota, el presidente había contado que su padre le "había pedido una pastillita para sacarlo de acá".