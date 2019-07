La periodista Virginia Messi desmintió a Daniel Santoro

Después de que Alejo Ramos Padilla le tomara declaración al periodista Daniel Santoro. En el marco de la causa que investiga el juez federal de Dolores por extorsión y espionaje ilegal y por la que se encuentra detenido el falso abogado Marcelo D'Alessio, en la tarde de este miércoles el periodista aseguró que no tenía nada que ver y que se trataba del uso de su nombre sin su consentimiento.

El periodista de Clarín está sospechado de integrar una asociación ilícita junto a D'Alessio y de incluir en sus "investigaciones" información proveniente de esa organización, además de participar en otros delitos.

Aunque el hombre se defendió y argumentó preservación de fuentes en el ejercicio del oficio periodístico para no dar mayor información, una periodista aprovechó en momento para desmentirlo públicamente.

LEA MÁS La explicación de Santoro sobre el informe "Fantino-Manguel"

Se trata de Virginia Messi, una prestigiosa trabajadora de prensa especializada en policiales que trabaja hace 27 años en el diario oficialista.

La mujer fue apuntada por Santoro por ser la responsable de presentarle a D'Alessio, dato que ahora fue totalmente negado por ella.

"No aclares que oscurece, Daniel. No conozco a D'Alessio, no está en mi agenda y no es mi fuente" explicó Messi.

Y profundizó: "hace una pila me llamó Rodrigo González para pedirme el teléfono de Santoro por el tema efedrina. Le consulté a Santoro, le pasé el mail a Rodrigo y me olvidé".

"En el verano cuando Santoro deslizó que UN periodista de policiales del diario le había presentado a D'Alessio, tuve la sensación de que hablaba de mí, que no decía toda la verdad y me ocultaba detrás del masculino UN", apuntó.

La periodista aseguró que "no tenía ni tiene nada que ocultar" y que Santoro no conoció a D'Alessio por ella sino por el fiscal de Mercedes, Juan Ignacio Bidone.