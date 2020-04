En medio de la cuarentena contra el coronavirus, que empieza a generar problemas económicos en los clubes, el presidente de Belgrano de Córdoba exigió que River pague la deuda por el pase de Matías Suárez y denunció que Rodolfo D'Onofrio no le atiende el teléfono.

Jorge Franceschi no aguantó más e hizo público su reclamo contra el 'Millonario' por no depositar los 320 mil dólares de la penúltima cuota de la transferencia de Suárez. "La última vez que D'Onofrio me atendió el teléfono fue cuando hicimos la operación de Matías. Después no me respondió más. El triunfo o los logros deportivos le dan esta impunidad", disparó en diálogo con Radio Continental.

El mandamás del 'Pirata' señaló que además, el 'Millonario' debería pagar la última cuota el próximo 10 de abril por un monto de 550 mil dólares. "Estamos hablando de un dinero que hoy en día equivale a 56.000.000 de pesos. Es fuerte. Pero no es sólo la deuda, que puede existir. River nunca pagó a término y siempre tuvimos paciencia: renegociamos y lo esperamos. Pero ahora nos han faltado a su palabra", denunció.

Y enfatizó: "Nos prometieron pagar de una determinada forma y no cumplieron. Prometieron hacerlo después del 28 y no lo hicieron. Y ahora se dijo que no pueden por la cuarentena". Justamente, la cuarentena es un tema que pone en riesgo la economía de varias instituciones debido a que no tienen el mismo nivel de ingresos y debe pagar los sueldos de empleados, jugadores y cuerpos técnicos.

"Hay quienes arman sus equipos con jugadores que no tienen y consiguen que los triunfos lo acompañen y así tapen balances desastrosos e incumplimientos", cuestionó Franceschi. Belgrano ya realizó una intimación formal por carta a documento.

"Dimos por caído el acuerdo. Una de las cláusulas del traspaso marcaba que ante un incumplimiento se pagaba todo al contado", detalló el presidente del conjunto cordobés, a la vez que señaló: "Hay una actitud de no pagar. Hemos bancado todas. Esto está pasando hoy".