La noticia que le arruinó el cumpleaños a Mirtha Legrand

La diva de los almuerzos, Mirtha Legrand, pasó uno de sus peores cumpleaños al enterarse de la muerte de uno de sus amigas. Se trató de la relacionista pública Sofia Neiman, una profesional muy reconocida en el medio artístico.

Neiman falleció este sábado en Punta del Este, durante una cena a la que había llegado junto a la hija de "la chiqui", Marcela Tineyre. En diálogo con la prensa, Legrand se mostró conmovida y habló de la "muy mala noticia" que la sorprendió, cuando los preparativos de su fiesta de cumpleaños ya estaban en marcha.

"Estoy muy triste. Prácticamente todos los que vienen eran amigos de Sofía o la conocían. En un momento pensé en suspender el festejo pero después pensé 'a ella le hubiera gustado que lo hagamos'", señaló la diva.

Y prosiguió: "Me enteré por Lucía Galán, que me mandó un WhatsApp y me puso: 'Chiquita feliz cumpleaños claro que es muy triste por el caso de Sofía'. Y dije '¿Sofía? ¿Qué Sofía?'. Hasta ese momento no sabía nada... y ahí me llamó Marcela llorando y llorando: 'Estoy desesperada mamá, se murió Sofía, se murió Sofía'".