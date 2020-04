La multinacional Camargo Correa pidió bajar salarios a los trabajadores ferroviarios por la cuarentena

En el transcurso de las últimas semanas, y con la extensión de la cuarentena obligatoria, ciertas empresas reclamaron al Estado que se pudiera llegar a una reducción de salarios, para compensar la pérdida de ganancias. Una de esas empresas, en el rubro ferroviario, pertenece a Camargo Correa y esconde un oscuro pasado que la deja en offside.

El secretario General de Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, se refirió a las reuniones entre empresarios y sindicalistas que se realizó en la Jefatura de Gabinete, donde los primero solicitaron una baja en los salarios de los trabajadores que cumple funciones de manera remota.

En declaraciones a El Destape Radio (FM 107.3), el gremialista se mostró en desacuerdo con este pedido: "Ambas partes deben reunirse para ver de qué manera sindicatos y empleados se ponen de acuerdo en un ingreso excepcional mientras dure la pandemia, como bajar viáticos".

"No deberían reducirse los salarios en esta situación. Tenemos un conflicto con Ferrosur, de Camargo Correa, que quiere bajar salarios a los que no trabajan hoy. Nosotros les dijimos que cuando ganan más, no nos dan de más", insistió.

Cabe recordar que la constructora brasileña Camargo Correa es uno de los conglomerados privados más grandes de Brasil y estuvo en el ojo de la tormenta durante la investigación del Lava Jato del año 2014.

En la causa que investigaba un esquema de lavado de dinero y evasión de divisas envolviendo la estatal Petrobras, movió más de R$ 10.000 millones. Algo que distancia a Ferrosur de ser una pequeña pyme que se encuentra ajustada por la crisis del coronavirus.