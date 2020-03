La Legislatura porteña aprobó un proyecto del Frente de Todos que conmemora el "Día Internacional de la Mujer"

A pocos días de un nuevo 8M, el Frente de Todos reafirmó su compromiso de lucha por los derechos de las mujeres, en la aprobación de un proyecto de declaración que conmemora el “Día Internacional de la Mujer” y adhiere a todas las actividades a realizarse en este contexto. La iniciativa se presentó en Legislatura porteña y las encargadas de hablar durante la sesión fueron las legisladoras que integran la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud.

“Este 8 de marzo nos encuentra a 10 años del femicidio de Wanda Taddei, casi cinco del Ni Una Menos y transfemicidio de Diana Sacayán. Decimos que Libres y Vivas nos queremos, pero siguen muriendo mujeres víctimas de femicidios. Por eso, vamos por todas las leyes que aún nos faltan y porque con políticas públicas se cumplan las que ya existen, como la ESI y las leyes Micaela, para erradicar la violencia de género y avanzar en el cambio cultural", anunció Laura Velasco, autora del proyecto y presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia Adolescencia y Juventud de la Legislatura porteña.

También, agregó: "Vamos también por que no haya Ni Una Menos por abortos clandestinos, que se cumpla con el protocolo ILE y con una consiga que seguro comparto con mis compañeros y compañeras de bloque pero también con la mayoría de les presentes en este recinto: Educación Sexual Integral para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal seguro y gratuito para no morir”.

Tras ella, tomo la palabra Ofelia Fernández, quien habló para todas las feministas dentro y fuera del recinto: “La deuda es con nosotras. Hay que establecer al feminismo como trazo indiscutible de toda política pública, hay que ampliar y restituir derechos. Nosotras hace rato llegamos a esa conclusión y no puede ‘la política’ tardar tanto en alcanzarnos, porque se nos va la vida en el camino. Marzo lleva más femicidios que días. Nosotras peleamos con el corazón en la mano, y no nos vamos a agachar nunca”.

“El lunes hay un paro mundial. Espero compañeras verlas a todas en la plaza. Me parece que llegó la hora de conquistar nuestros derechos, así que ahí estaremos: por las que mataron, por las que se llevó la trata, por las reventadas y por las que se organizan”, anunció Ofelia, durante la sesión, cediéndole la palabra a la diputada Lucía Campora.

Por su parte, Campora apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta y reflexionó sobre la dramática tasa de femicidios que azotan a Argentina: “Nos duele la realidad de las mujeres. No pienso naturalizar que en Argentina maten a una mujer cada 23 horas; los femicidios son la cara más violenta de una desigualdad que padecemos todos los días. Todavía estamos exigiendo la implementación de la Ley Micaela, que el año pasado esta Legislatura cajoneó durante meses y que todavía hoy, después de sancionada, Horacio Rodríguez Larreta no reglamenta".