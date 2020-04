La insólita teoría Nicole Neumann sobre animales y coronavirus

Nicole Neumann volvió al centro de la polémica al opinar sobre la pandemia de coronavirus que afecta al mundo. La modelo fue tapa de la revista "Caras" y allí afimó que la culpa del covid-19 es que las personas coman carne.

“Si no comiéramos animales no habría pandemia”, expresó la panelista, reforzando su ideología. La modelo cree fielmente en el veganismo, es decir, en no comer absolutamente nada que sea derivado de un animal.

Recientemente, Nicole cuestionó a sus seguidores mediante una fuerte reflexión durante la cuarentena. “Creo seriamente que la tierra, el Universo, nos está mandando un gran mensaje, y es aprender a vivir con armonía y con respeto hacia los otros seres vivos. Los otros seres vivos quieren vivir tanto como nosotros, están pudiendo correr espacios que teníamos totalmente copados, que no se los dábamos. Están naciendo tortugas en playas que las teníamos totalmente tomadas”, relató.

“Hay delfines en los canales de Venecia. Hay espectáculos de la naturaleza que son increíbles, así que escuchémoslos. No los ignoremos, por algo está pasando todo esto. ¿Vas a prender a convivir con eso? O vas a desoír y vas a esperar que la naturaleza siga reaccionando, y tratar de eliminar a aquello que está destruyendo al planeta, que somos nosotros mismos”, agregó Nicole.

La panelista de “Nosotros a la mañana” también sorprendió a todos al revelar que se encuentra transitando en soledad la cuarentena obligatoria ya que confesó que mandó a sus hijas con su exesposo Fabián Cubero. “Las chicas no veían al papá hace un mes. Él se fue de vacaciones, volvió y estuvo en cuarentena otros 14 días. Entonces, me parecía que tenían que verlo. Lo necesitaban”, dijo la modelo.