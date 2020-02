La insólita respuesta de Patricia Bullrich sobre la deuda, la inflación y la pobreza que dejó el macrismo

Patricia Bullrich volvió a dar que hablar en las redes sociales. La ex ministra de seguridad había dicho que el silencio de Mauricio Macri en estos últimos meses tras la derrota de las elecciones era "una decisión republicana" y ahora opinó sobre los datos oficiales de inflación, pobreza y la deuda del país post macrismo.

"¿Es un silencio prudente o en realidad es uno obligado después de haberse ido con 53,8% de inflación, 35,4% de pobres y una deuda equivalente a un 80% del PBI?", le preguntó el periodista de Infobae, Diego Iglesias, y la insólita respuesta de Bullrich fue: "Esos números son relativos".

"Lo de la deuda equivalente a un 80% del PBI es relativo. Si en este momento el ex Presidente habla, sería el centro de la atención, cuando nosotros creemos que el centro tiene que ser el desarrollo de las acciones y políticas que lleva adelante el gobierno", manifestó la ex funcionaria, incómoda, intentando desmentir los datos sin información clara.

Por otro lado, Bullrich habló sobre los posibles candidatos en las próximas elecciones y se diferenció de Durán Barba diciendo que para ella "Macri es la figura más relevante del PRO".

Cuando se le consultó quiénes le gustarían que fuesen candidatos de Juntos por el Cambio para el 2023, la ex ministra contestó, sin muchos detalles y a través de emojis, que quería que estén Mauricio Macri. Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y ella.

"¿No hay un sector más combativo, en el que están el ex Presidente y vos, y un sector más dialoguista, encabezado por Rodríguez Larreta y en el que también podemos incluir a María Eugenia Vidal?", se le preguntó a Bullrich y ella aseguró que no era así, que "lo que hay son distintos roles que te llevan a situaciones diferentes" y que "pensar en el 2023 ahora es algo lejano que nos divide y no nos sirve".