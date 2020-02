La Insólita reacción de un hombre cuando fue chocado por el auto de Zinedine Zidane

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, fue protagonista de un choque automovilístico con un fanático y el desenlace fue sorprendente.

El siniestro sucedió el pasado sábado cuando el DT se dirigía al entrenamiento del elenco 'Merengue' e impactó contra otro vehículo. Por suerte, el choque no revistió gravedad y ambos conductores salieron ilesos.

Ignacio Fernández, el otro implicado, manejaba cerca de la zona del campo de entrenamiento de Madrid cuando frenó antes de ingresar a una rotonda para dar paso a otro vehículo y el coche de Zidane lo golpeó de atrás. El enojo del primer momento se tornó en sorpresa y alegría cuando al descender de su Audi Q4 se encontró con 'Zizou', según relató La Voz de Galicia.

Fernández descendió de su Audi Q4 y no pudo creer quién se bajó del Audi Rs6: Zinedinde Zidane. “Nada más verlo bajar le reconocí y ya le dije ‘Me hubiese gustado conocerte en otras circunstancias, pero esta tampoco está mal’”, relató el mueblero. Y completó la anécdota: “Me disculpé por frenar de repente, pero no podía arriesgarme y él me dijo que estaba un poco distraído y que también lo sentía”. Todo terminó con una selfie entre ambos y cada uno siguió su camino.

Sin embargo, el lunes siguiente, Fernández recibió un llamado del agente del francés, quien le agradeció porque "iba al entrenamiento y tenía mucha prisa, por lo que agradecía que no entretuviera pidiéndole firmas, camisetas o entradas”.