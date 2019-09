La sorpresiva propuesta del ex gobernador de Misiones, Maurice Closs, en el Senado

Poco antes de comenzar a debatir el proyecto de Emergencia Alimentaria, senadores y senadoras de distintos bloques plantearon una serie de propuestas para paliar la casi nula actividad del Congreso en el último año. Entre ellas, una de las que más llamó la atención fue la del ex gobernador de Misiones y actual senador Maurice Closs: pidió que en la próxima sesión de la Cámara alta se trate la derogación de las PASO, "con o sin despacho de comisión". Esa frase implica que la eliminación de las primarias sea votada prácticamente sin debate ni análisis por parte de los legisladores, incluso cuando se trata de una propuesta en materia electoral, que requiere mayorías especiales dada su alta relevancia institucional.

"El objetivo de esta preferencia es derogar el título segundo de la ley 26.571, derogar las PASO", comenzó el senador luego de que la presidenta del cuerpo, Gabriela Michetti, le diera la palabra. El ex mandatario misionero, del Frente Renovador de la Concordia, ya se había pronunciado previamente en contra de las primarias cuando Cambiemos militaba llevar el ajuste incluso a cuestiones básicas de la democracia como las elecciones.

"La urgencia la planteo porque producto de que siempre con los cronogramas electorales una vez lanzados empiezan a aparecer los proyectos para que las PASO sean derogadas. Yo creo que hay que derogarlo ahora", se explayó Closs considerando oportuno suprimir las PASO a menos de dos meses de la elección general y dejar para 2020 "discutir un nuevo ordenamiento jurídico para las cuestiones internas de los partidos".

En cuanto a los fundamentos, Closs no profundizó demasiado: "Lo planteo porque a lo largo de los años no ha mostrado servir, no han habido competencias", argumentó pese a que en esta elección hubo competencia interna en prácticamente todos distritos en los que se eligen senadores nacionales y si se cuentan las disputas para definir los candidatos a diputados e intendentes fueron 17 las provincias que utilizaron las PASO. En cuanto a las experiencias anteriores, en la elección presidencial de 2015 la ley de primarias fue clave para posibilitar la conformación de Cambiemos, que tuvo disputa entre Mauricio Macri, Elisa Carrió y Ernesto Sanz. Lo mismo ocurrió en aquella oportunidad con la pelea entre Sergio Massa y el ex gobernador José Manuel De la Sota.

Teniendo en cuenta lo ocurrido con las primarias de este año, Closs consideró que "en este último tiempo han demostrado ir en contra del espíritu de nuestra Constitución". "El constituyente del 94 entendió que había que acortar el proceso electoral, hacer transiciones breves y la ley de las PASO, tal vez con buena intención, nos llevó a un cronograma electoral extendido y hoy vemos las consecuencias", sostuvo.

Lo que no parece ir en sintonía con el espíritu de la Constitución Nacional es tratar de manera exprés la modificación de una legislación electoral cuando en distintos artículos la Carta Magna le otorga una protección especial. Por ejemplo, no puede ser materia de decreto presidencial y para aprobar un cambio se debe contar con el aval de la mayoría absoluta del total de los integrantes de cada Cámara.