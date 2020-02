La insólita frase de un senador de Cambiemos que desató la carcajada de Oscar Parrilli

El senador del Frente de Todos Oscar Parrilli se cruzó con su par de Cambiemos, Humberto Schiavoni, en la Cámara Alta por el pliego de Sergio Urribarri como embajador en Israel. La discusión terminó en la risa de los peronistas debido a que Schiavoni intentó defender la aprobación del pliego de Miguel Del Sel con una frase desopilante.

Cambiemos salió a criticar en el Senado la designación de Urribarri por una denuncia que tiene en su contra. Así lo manifestó Schiavoni, pero el senador del Frente de Todos por Neuquén le recordó que se designó para Panamá al humorista y después fue condenado por el manejo del dinero de la campaña del PRO.

Para defender a Del Sel, Schiavoni usó una insólita frase que generó risas a Parrilli y a senadores. "Tenía una denuncia, pero en ese momento no estaba condenado, sólo lo condenaron un año y medio después", lanzó el senador del PRO reconociendo no sólo que Del Sel estaba denunciado cuando se aprobó la designación del ex midachi sino que luego fue encontrado culpable e inhabilitado para ejercer cargos públicos.

El cómico fue condenado porque no pudo justificar los gastos de su campaña como candidato a gobernador de Santa Fe. El fallo alcanzó también al intendente macrista de Funes, Diego Barreto.

La Cámara Nacional Electoral confirmó la inhabilitación así del ex candidato a gobernador del PRO y ex embajador en Panamá para ejercer cargos públicos por seis meses.