El conductor macrista de TN Nicolás Wiñazki contó una inesperada anécdota sobre el video “fake news” de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Mi mamá me mando el video manipulado de Patricia y me preguntó si era cierto o no. Es una persona que está informada”, relató el periodista oficialista en el programa.

Y remató: “No lo pude ver, obviamente está manipulado. Es cierto que estaba despeinada”.