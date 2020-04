La indignante reflexión de Miguel Ángel Pichetto sobre los adultos mayores y la cuarentena: "Les depara la soledad y el aislamiento"

Miguel Ángel Pichetto habló sobre la situación de aislamiento obligatorio en medio de la pandemia y admitió que no le agrada esta situación. En ese sentido, consideró que es necesario ir pensando en el fin de la cuarentena.

Durante una entrevista en Radio con Vos, el ex senador hizo una reflexión sobre cómo viven esta realidad las personas mayores y expresó: "¿Cuál es el mundo que le depara a la gente anciana? la soledad y el aislamiento". El periodista Alejandro Bercovich le indicó que la alternativa para muchos era la muerte. Pichetto subestimó esta idea y sostuvo: "Y bueno, vivís en un mundo con riesgos".

Pichetto dijo que no está "subestimando una pandemia", pero justificó sus dichos diciendo que "la Argentina vivió experiencias como esta: en 2009 no había vacunas cuando había gripe A. En ese año, que gobernaba la expresidenta (Cristina Fernández de Kirchner), no había vacunas y después apareció. Entiendo que esto es un efecto mundial igual".

El ex senador y candidato a vicepresidente de Mauricio Macri admitió que a él no le agrada la cuarentena obligatoria pero que, igualmente, la respeta.

"Hay especialistas que asesoran al gobierno y dicen que los que pasaron los 65 años les espera la cuarentena para siempre. Yo gracias, paso. No quiero vivir así. Hay que empezar a hablar cómo se sale de esto. El presidente sabe los efectos devastadores que trae esto", afirmó y agregó: "Hay que abrir esto, genera depresión y es devastador para la economía. hay un 40% de la población que vive de trabajo informal. Debería haber mensajes de que hay una luz, sino lo único que hacemos es contar muertos todas las noches".