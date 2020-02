La historia detrás de la participación de David Bowie en Bob Esponja

Si bien el mítico David Bowie partió hace cuatro años, aún nos quedan sus canciones, apariciones en series y películas, y hazañas, algunas de ellas novedosas. Una de ellas es la no muy recordada aparición en SpongeBob’s Atlantis SquarePantis, la primera película para televisión del show animado Bob Esponja. ¿Cómo llegó Bowie a Fodo de Bikini, el mundo acuático de Bob Esponja?

De acuerdo a lo reportado en el medio Screenrant, Bowie había declarado desde su blog que era fanático de la caricatura. Incluso, dijo que al encontrarla había "dado con el Santo Grial de las ficciones de animación". No obstante, la verdadera razón que involucró al mítico icono con el show fue algo más personal: quería colaborar en algo que a sus hijos les gustara. Fue así como surgió su cameo en esa cinta estrenada en 2007.

El guión de esta llamativa producción cuenta como Bob Esponja y su amigo Patricio tienen una genial aventura en la Atlántida. Allí conocen a Señor Alteza Real. En ese lugar, se resguarda la burbuja más vieja del mundo que data de un más de un millón de años. El Señor Alteza Real es el mismísimo David Bowie, a quien el título le calza a la medida dada su magnificencia artística.

Esta no fue la única participación del músico en la serie ya que, en 1995, pudo escucharse una versión reversionada de su canción "No Control", incluida en un episodio de Bob Esponja. The SpongeBob Movie: Sponge on the Run será la nueva película del adorable personaje amarillo y se estrenará el próximo 15 de mayo.