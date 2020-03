La historia del vídeo viral de un médico y su hijo que busco concientizar sobre el aislamiento

Un médico saudí que regresa a su casa le niega un abrazo a su hijo que corre a saludarlo. El profesional de la salud tomó la decisión para evitar el contagio del coronavirus.

El video muestra la enseñanza del médico a los ciudadanos para que respeten la cuarentena y cumplan con las regulaciones que establecen los gobiernos en el mundo.

A Saudi doctor returns home from the hospital, tells his son to keep his distance, then breaks down from the strain. pic.twitter.com/0ER9rYktdT