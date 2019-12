La frase futbolera con la que Alberto Fernández definió a su gobierno: "Nunca jugaremos en contra de la hinchada"

Se sabe que Alberto Fernández es fanático del fútbol. De hecho, es de público conocimiento su amor por Argentinos Juniors y hasta ha sido homenajeado en la cancha del 'Bicho' por parte de los fanáticos presentes. Y cerca de asumir como flamante presidente de la Nación, lanzó una frase futbolera con la que anunció cómo será su gobierno desde el 10 de diciembre de 2019: "Nunca vamos a jugar en contra de la hinchada".

"Un día, hace mucho tiempo, Argentinos tenía un DT que no hacía jugar bien al equipo y yo decidí no ir más hasta que lo cambiara. Tiempo después, cuando llegó Gorosito un día estábamos comiendo y el presidente del club le contó esto que a mí me pasaba", enfatizó Alberto, en diálogo con C5N. Y prosiguió: "Con el otro técnico jugábamos muy mal al fútbol. Eran todos pelotazos... Odiaba ver jugar así a Argentinos. Y Gorosito me dijo algo que aprendí casi como una regla de filosofía, la llamo el 'Teorema Gorosito'".

¿De qué se trata el 'Teorema Gorosito'? "Me dijo 'tenés muchas más posibilidades de ganar si jugás bien que si especulás'", explicó Fernández, y allí fue cuando lanzó la frase con la que llenó de esperanza a los argentinos en vistas a lo que vendrá: "Si los goles no llegan de entrada, vamos a seguir jugando bien, que van a llegar. Nunca vamos a jugar en contra de la hinchada".