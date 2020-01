La estremecedora coincidencia entre el Coronavirus y Umbrella Corporation, la malvada empresa de Resident Evil

El coronavirus siembra el terror global y el virus pesadillesco que se originó en la ciudad china Wuhan, ya se cobró casi un centenar de vidas. En este marco de pánico, surgen las primeras teorías conspirativas que revolucionaron las redes. La primera, y más escalofriante, vincula a una empresa de biotecnología china en Wuhan, de donde salió la primera cepa, con el diabólico laboratorio ficticio Umbrella Corporation, de la popular saga de videojuegos Resident Evil.

Resulta que el logo de la empresa de Wuhan es muy similar al de Umbrella Corporation, motivo que despertó la sospecha de unos cuantos conspiradores que llenaron las redes de fotos comparando ambos diseños. En el Resident Evil, esta firma malvada es la encargada de crear un virus que aniquile a toda la humanidad; algo aterrados si se piensa en la cantidad de muertos e infectados que se cobró el Coronavirus. La ciudad de Wuhan en China está bajo cuarentena, a la espera de determinar si algún otro de sus 11 millones de habitantes fue contagiado de coronavirus, la nueva peste que asola al mundo y que ya tiene en su haber casi 4500 personas infectadas y 107 muertes.

Wait, so there's a biological research lab with the exact same logo as the Umbrella Corporation right in the city where the #coronarvirus originated, AND corona is an anagram for racoon.



What the fuck has this timeline been smoking??? pic.twitter.com/Avpl37UZB7