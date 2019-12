J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, fue acusada en redes sociales por un polémico tuit

Luego de meses de ausencia en las redes sociales, la escritora de Harry Potter J.K Rowling reapareció en Twitter para protagonizar un vergonzoso momento, con un posteo que generó polémica y que terminó con usuarios indignados tildándola de transfóbica.

El escándalo se originó a raíz de que Rowling apoyó a Maya Forstater, una investigadora fiscal que fue despedida en marzo por cuestionar los planes del Gobierno del Reino Unido que permiten que los ciudadanos tengan total libertad sobre su identidad de género. Forstater emprendió una batalla legal contra sus empleadores, al considerar que se la despidió injustamente por expresar que "el sexo es un hecho biológico y es inmutable. Hay dos sexos, masculino y femenino".

Pese a esto, el juez que llevó la denuncia determinó que no hubo despido improcedente porque no tenía derecho a ignorar los derechos legales de una persona con un reconocimiento legal del cambio en su autopercepción sexual.

La escritora salió en su defensa en Twitter con el siguiente posteo: “Vístete como quieras. Llámate como quieras. Duerme con cualquier adulto que te consienta. Vive tu mejor vida en paz y seguridad. ¿Pero obligar a las mujeres a dejar su trabajo por afirmar que el sexo es real?", escribió, junto a los hastags #IStandWithMaya y #ThisIsNotADrill que pusieron el mensaje en contexto.

Dress however you please.

Call yourself whatever you like.

Sleep with any consenting adult who’ll have you.

Live your best life in peace and security.

But force women out of their jobs for stating that sex is real? #IStandWithMaya #ThisIsNotADrill