La escandalosa defensa de Luis Majul a los millonarios en medio de la pandemia

El periodista ultramacrista Luis Majul cuestionó el proyecto para el pago excepcional de un impuesto por parte de 12 mil personas que tienen un patrimonio superior a los 3 millones de dólares. Además preguntó por qué el gobierno no recorta a los empleados públicos un 25 por ciento de sus salarios y apuntó contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Hablamos de maniobra porque se trata de una decisión unilateral y autoritaria. ¿Por qué no discutir también en el Senado, en Diputados, la propuesta de los legisladores de Juntos por el Cambio de bajar un 25 por ciento de los salarios de toda la administración pública nacional y provincial y municipal?", preguntó Majul.

El conductor de La Nación + tildó de "decisión unilateral y autoritaria" la medida de gravar las grandes fortunas de la Argentina que será discutid en el Congreso Nacional, ámbito democrático que tiene representación de todos los partidos que accedieron al recinto por votación del pueblo.

Luego Majul comenzó a lanzar teorías disparatadas sobre el motivo que llevó a no tratar el proyecto de Cambiemos. "¿Por qué no la tratan? Ah, ya sé porque la propuso la oposición, o porque se le ocurrió antes a Sergio Massa y entonces Cristina no quería ser madrugada", afirmó.

Y luego lanzó: "La razón sería todavía más simple y concreta. Ella, Cristina, y Máximo, pretenden la mano en el bolsillo al sector productivo, repito al sector productivo, al que presentan como el poder económico concentrado".