La emotiva reflexión de Fernando Cáceres sobre los agresores que le balearon un ojo

En el año 2009, Fernando Cáceres fue víctima de un violento asalto en el que los agresores le dieron un balazo en el ojo derecho. Más allá de perder el 50% de su visión, el proyectil llegó hasta su cerebro. Milagrosamente, el 'Negro' sigue con vida y formó un club para sacar a los chicos de la calle: el Fernándo Cáceres Fútbol Club (FCFC). Y en Ciudad Evita, partido de La Matanza, el exjugador se dedica a ayudar a quienes más lo necesitan.

"PERDONÉ A LOS CHICOS QUE ME AGREDIERON"#FOXRadio | El Negro Cáceres y un ejemplo para la vida. pic.twitter.com/GXUu4oxaJv — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 26, 2019

Inclusive, en diálogo con Fox Sports, Cáceres manifestó cuál sería el gesto que tendría con sus atacantes en caso de que fuesen a probarse a la institución que fundó: "No estoy para juzgar a nadie. No sé qué le diría. ¿Qué hago si viene y me dice me quiero probar en tu equipo? Lo tengo que dejar. Por más que la gente me diga que estoy loco, no puedo echarle la culpa a un chico que no sabe lo que hace. Creo que quizás hasta el día de hoy no deben saber lo que hicieron".

Confesando que intentó ir a ver al ejecutante del disparo a la carcel, y alegando que no lo dejaron cumplir su objetivo, Cáceres agregó: "Creo que hay gente que nació para hacer maldades, y a los chicos pobres les tocó un día malo quizás, un momento malo en el que me crucé yo en la calle y no tuvieron otra que agarrarme a mí, y cobré yo".