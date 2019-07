La durísima respuesta del hijo de Alberto Fernández a Clarín

Estanislao Fernández, también conocido como Dyhzy, apuntó contra el diario ultramacrista Clarín por una nota realizada tras la entrevista que el hijo del candidato presidencial le concedió al periodista Franco Torchia.

"Más allá de las GILADAS que los medios se dedicaron a decir, descontextualizando mis dichos en el programa de Franco Torchia, déjenme decirles que amo a mi papa y realmente no creo que haya persona más capacitada para ser presidente que él. Él si me representa", disparó el joven desde su cuenta de Twitter.

Esto no lo vas a sacar como noticia porque no lo podes sacar de contexto no @clarincom ? https://t.co/1JmdbJmlEn