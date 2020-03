La decisión de Dani "La Chepi" tras sufrir un intento de robo en la calle

Dani "La Chepi" vivió un mal momento ayer cuando quisieron robarle el celular en plena calle y hasta recibió un fuerte golpe en la nariz. Hoy, tras masticar la bronca del episodio, decidió radicar la denuncia correspondiente y dar un mensaje a través de las redes sociales.

"Ayer no hice la denuncia porque lo primero que pensé es lo mismo que pensamos todos: para que voy a hacer la denuncia, no me robaron el celular, y si me lo robaron, no lo van a encontrar, no hacen nada. Si no hacemos la denuncia ayudamos a eso, a que no hagan nada. La policía está para cuidarnos. Anda y hace la denuncia que corresponda", expresó Daniela Viaggiamari, a través de sus historias de Instagram.

Para terminar, lanzó un fuerte mensaje a quienes la criticaron con maliciosos comentarios: "Y a las que agreden, en especial mujeres, usemos las redes sociales no solo para hacer reír, entretenernos, o ver culos lindos, sino para apoyarnos entre nosotras".

Ayer, un motoquero quiso robarle el celular y, al ver su resistencia, la golpeó en la cara. “Bueno... me quisieron robar el celular, se acabaron las historias en la calle... ¡Ay... Dios, qué bárbaro...! Mirá cómo se me está poniendo la napia, entre que tengo napia grande, osea, hoy me recibo de Peretti”, bromeó la influencer.