La consagrada escritora J.K Rowling relató que tuvo los síntomas de coronavirus, aunque decidió no testearse

J.K Rowling encendió las redes tuiteras al contar sus sospechas de haber padecido coronavirus, aunque aclaró que ya se encuentra recuperada. La autora de Harry Potter relató en su Twitter que durante "las dos últimas semanas" sufrió "todos los síntomas del Covid-19", aunque no sabe si estuvo afectada por el virus debido a su negación para realizarse la prueba que lo confirmara. No todos sus seguidores tuvieron gestos de cariño con la escritora, que fue criticada por su decisión.

La saga de Harry Potter lleva vendidos más de 500 millones de ejemplares a lo largo de todo el mundo y J.K Rowling le debe su fama a las aventuras del joven mago en la escuela de magia y hechicería Hoghwarts. El tuit de la autora fue acompañado por un video de un doctor del Hospital Queen's de Londres, en el que hace una demostración de una técnica respiratoria que puede ayudar a los pacientes con coronavirus para evitar contraer neumonía.

"¡Gracias a todos por sus cariñosos mensajes! Realmente estoy completamente recuperada y quería compartir una técnica recomendada por los médicos, no cuesta nada y no tiene efectos secundarios desagradables, pero podría ayudarte a vos o a tus seres queridos, como lo hizo conmigo", escribió, quien siguió los consejos médicos desde su casa ya que sus síntomas eran leves. Pese a los mensajes de apoyo, buena parte de las interacciones de usuarios y seguidores repudiaron su actitud, argumentando que debería haberse testeado para cuidar a su entorno.

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I've had all symptoms of C19 (tho haven't been tested) & did this on doc husband's advice. I'm fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube