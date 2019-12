La confesión de Macri sobre su cuerpo: "Tampoco hay que abusar"

El presidente Mauricio Macri afirmó que se irá a descansar luego de abandonar el poder el 10 de diciembre y sostuvo que no hay que abusar del cuerpo. En una entrevista con periodistas acreditados en la Casa Rosada felicitó por ganar las elecciones a Jorge Amor Ameal por ganar con Mario Pergolini y Juan Román Riquelme.

"Hace mucho tiempo que el vértigo no para, no hay que abusar. Si no me mató el stress desde el año pasado especialmente desde abril del año pasado tampoco hay que abusar. Hay que esperar que el cuerpo se reestablezca", afirmó Macri en una entrevista con periodistas que fue filmada.

El presidente sostuvo que se tomará unos días para descansar. "Me voy a ir a mi casa en Malvinas Argentinas donde pasó todos los fines de semana desde el principio, porque me pareció que siempre tengo que tener contacto con mi vida real", contó el jefe de Estado.

Ante los periodistas, el presidente dijo que no le duele que el oficialismo haya perdido las elecciones en Boca: " la verdad que le deseo lo mejor a Ameal, a Mario y a Román. Muchos de llos estuvieron conmigo en los años en que fui presidente. Lo más importante es Boca y cuidarlo, porque Boca está muy bien".

"Ganás campeonatos a veces, a veces perdes finales y eso duele. Lo importante es que si seguimos haciendo las cosas como desde que arranqué mi presidentencia, entonces Boca va a estar peleando cosas importantes y eso es lo que quiero que la nueva dirección entienda", agregó.