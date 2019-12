La confesión de Eduardo Duhalde sobre Cristina Kirchner por Alberto Fernández: "Me cerró la boca"

El ex presidente Eduardo Duhalde afirmó que no creía que Alberto Fernández pueda ser electo presidente debido a que "no lo conocían" en el electorado argentino y sostuvo que recibió una lección de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Cuando Cristina elige a Alberto y ustedes me preguntan, yo dije que me parecía un error, porque a Alberto no lo conoce nadie. Pero me tapó la boca", afirmó Duhalde en el canal de C5N.

📺💬 Eduardo Duhalde: "Cuando Cristina elige a Alberto le dije que era un error porque no lo conocía nadie... y me tapó la boca. Lo voy a ayudar en todo lo que pueda y lo mismo con el gobernador de la PBA". pic.twitter.com/yXQwQIbxPu — Salieri de Nik (@Herezeq) December 13, 2019

Duhalde sostuvo que está contento con Alberto Fernández por cómo se está manejando y elogió al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por poner el foco en la productividad. "Lo voy a ayudar en todo lo que pueda y lo mismo con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires", sostuvo.