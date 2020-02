La confesión de Darío Cvitanich sobre la victoria contra Independiente que deja mal parado a Sebastián Beccacece

Con dos jugadores menos, Racing logró un impresionante triunfo frente a Independiente en el Clásico de Avellaneda y consiguió cambiar la pobre imagen de los primeros partidos dirigidos por Sebastián Beccacece. Sin embargo, el delantero Darío Cvitanich reveló que los jugadores no cumplieron con sus ordenes.

Al atacante le tocó ir a la conferencia de prensa y por supuesto que no faltaron las preguntas sobre su rol de asistidor en la jugada del gol de Marcelo Díaz y sobre la actitud que tuvo el equipo pese a que jugó todo el segundo tiempo en desventaja númerica.

No obstante, nadie esperaba una respuesta como la que dio, sobre todo porque sus dichos desdibujan el rol del entrenador. "Sentíamos la energía de la gente, la percibíamos adentro. Sebastián (Beccacece) en un momento nos decía bueno, vos bajá y esto... Y nosotros no, no, no. Vamos a buscarlo, porque podemos un poco más. Porque esto tiene que terminar de otra manera", confesó el futbolista.

Lo cierto es que después de dos empates en los que Racing mostró un rendimiento muy flojo, Beccacece pudo tomar aire con la victoria frente al 'Rojo' y deberá demostrar en próximo partido que su mano en el equipo es fundamental.