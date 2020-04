La Ciudad prohibirá viajar en colectivo sin “tapaboca” y no se podrá salir a correr

El Gobierno porteño oficializó el uso obligatorio del tapaboca para circular por la Ciudad de Buenos Aires y advirtieron que la persona que no lo porte, no podrá viajar en el transporte público y se aplicarán multas que van de 10 mil a 80 mil pesos, según el caso.

En conferencia de prensa, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta; y el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, especificaron que “las personas que van a viajar en transporte público tienen que taparse la boca, el que atiende un comercio y va al comercio tiene que taparse la boca”.

“Tenemos que cuidar al otro no sabemos quién no tiene síntomas. El que trabaja en una almacén, supermercado o comercio habilitado, tiene que taparse la boca, pero también el que va a comprar al negocio. Hay que contribuir a la no propagación del virus”, aseveró Santilli.

En ese sentido, el mandatario porteño advirtió que la multa para el que no cumpla con esto va de “10 mil a 80 mil pesos” y precisó que “en caso de comercios, incluso se puede llegar a la clausura o la inhabilitación”.

También, aclararon que reforzarán los controles en el transporte público para que se cumpla con el uso del tapaboca: “Vamos a controlar que la persona que suba al colectivo tenga un tapaboca, sino no va a poder subir”.

Los runners, adentro

Por otra parte, el jefe de Gobierno porteño adelantó que en la Ciudad no se podrá salir a correr como así tampoco se flexibilizarán las restricciones. "Quiero confirmar que no se puede salir a correr, en una ciudad con la densidad de Buenos Aires. Es imposible de controlar. Eso es más valido para ciudades del interior. Vamos a ser muy estrictos", explicó.

"Cuanto más estrictos seamos hoy más rápido se va a poder salir después", sentenció