Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín, reapareció en redes sociales gracias a una campaña troll en su contra. Miles de usuarios falsos intentaron criticarlo en redes y terminaron acusándolo, de forma insólita, de ser aliado kirchnerista. Tpdo para despegarlo de Mauricio Macri y hacer olvidar lo que ese oligopolio ayudó a la avanzada contra los derechos de los trabajadores y el aumento de la pobreza.

Después de que asumiera Alberto Fernández, muchas de las figuras más conocidas de la política argentina que integran el gobierno, incluso el mismo Presidente, fueron invitados a varios programas del Grupo Clarín.

Cientos de tapas protegiendo al macrismo, tapando el desempleo, la pobreza, la fuga de capitales no son tenidas en cuenta por los trolls. Clarín fue el principal medio, a través del macrista Jorge Lanata, que instaló operaciones mediáticas para erosionar al gobierno kirchnerista y ayudar a Macri en su victoria en 2015.

El canal TN fue uno de los principales encargados de transmitir las entrevistas, con las cuales obtuvieron en varias ocasiones, récord de audiencia.

Ahora, tras una entrevista al Ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, miles de usuarios falsos aseguraron que le daban espacios a las figuras, no por su importancia dentro de la toma de decisión del Estado, sino porque el CEO del Grupo es en realidad "socio k". En esa línea, lo acusaron además, de ser el responsable del fracaso electoral de Mauricio Macri en 2019 y el cráneo detrás de la grieta. Insólito.

Qué patada es @todonoticias ! 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ ahora lo tienen al chanta de Solá! Qué le deben a los kukas? No se entiende. Entrevistan a un inútil , que no sirve ni para espiar? Después no se pregunten por qué su rating!