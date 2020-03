La ANMAT prohibió una leche proveniente de Brasil y dos aceites de oliva

La venta de una leche de coco de Brasil y de dos aceites de oliva mendocinos que se venden por Mercado Libre fueron prohibidas hoy por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Las medidas fueron publicadas en las disposiciones 1015,1016 y 1017 del Boletín Oficial. En estas, quedó establecida su prohibición de comercialización en todo el territorio argentino.

La leche de coco “Leite de coco “Menina” por 200 ml – Nao contem gluten - produzido por Ducoco Alimentos S/A" no cumpliría la normativa alimentaria vigente por no poseer rótulo complementario en español, registros ni datos del importador. Además, "el Servicio de Evaluación y Registro de Evaluación del INAL, informó que el producto no se encuentra registrado en la base de datos del Sistema de Información Federal para la Gestión de Alimentos (SIFeGA), y por lo cual al no consignar en su rótulo el registro de importador, no es posible verificar el ingreso al país". Por lo tanto, es ilegal.

Por otro lado, el "Aceite de Oliva Estancia Los Nobles, Línea Gourmet, Maipú- Mendoza, RNE N° 13005549, RNPA N° 025/13039649, Elaborado y envasado por Agrovit Rural S.A." también quedó prohibido por ser un producto falsamente rotulado y en consecuencia ilegal. Este aceite "no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, por lo tanto, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio".

En el caso del “Aceite de oliva extra virgen Montecristo, RNPA Nº230207783, RNE Nº 23002857” sucedió algo similar. La ANMAT no pudo determinar su elaborador.

"Toda vez que se trate de productos alimenticios que carecen de registro, motivo por el cual no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad, el Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del INAL recomienda prohibir la comercialización en todo el territorio nacional del citado alimento", se indicó.

Además, el producto está falsamente rotulado y tiene registros de RPE y de RNPA inexistentes, por lo que se trata de un producto ilegal. Por este motivo, además de prohibir su comercialización, el organismo determinó que está prohibido su uso y distribución en todo el país.