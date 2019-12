La actriz Sharon Stone fue bloqueada de la app de citas Bumble porque creyeron que su perfil era falso

Hasta los famosos usan apps de citas: tal es el caso de Sharon Stone con Bumble -creada por la cofundadora de Tinder- y el insólito blooper que la tuvo como protagonista luego de ser bloqueada por usuarios que creyeron que se trataba de un perfil falso. Una demostración de que, a veces, la fama puede volverse en contra del famoso.

“Fui a la vista de citas @bumble y cerraron mi cuenta. ¡Algunos usuarios informaron que no podría ser yo!”, comentó Stone, divorciada del editor Phil Bronstein en 2004. La actriz agregó en tono bromista: "Hey @bumble, ¿me están excluyendo? No me dejen fuera de la colmena”.

I went on the @bumble dating sight and they closed my account. 👁👁

Some users reported that it couldn’t possibly be me!

Hey @bumble, is being me exclusionary ? 🤷🏼‍♀️

Don’t shut me out of the hive 🐝