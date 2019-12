Knives Out: un policial clásico que homenajea al género y sale airoso

No será la mejor película del año, pero sí una de las más entretenidas y bien hechas. Esta oración encapsula la opinión unánime de la crítica y el público ante Knives Out (Entre navajas y secretos), la nueva película del director Rian Johnson (Looper, Star Wars: The last Jedis), y elogia el buen nivel de una cinta que reivindica a lo mejor del policial clásico- con firmes influencias a la obra de Agatha Christie. El espectador oficia de detective para desentrañar el original misterio a raíz de un asesinato: como en las mejores partidas del mítico juego Clue, las pistas están dispersas sobre el tablero, solo queda buscar las conexiones. Sobre el climax y tras varias vueltas de tuerca ingeniosas, la estupefacción es sincera. Los aplausos también.

Harlan Thrombey tiene 85 años, es un exitoso escritor de novelas de misterio y está rodeado de una familia retorcida, que espera su muerte- casi como un deseo culposo- para heredar una ostentosa riqueza acumulada. El escritor, interpretado por el espectacular Christopher Plummer, muere en circunstancias sospechosas y el inspector Benoit Blanc- a cargo de un elegante Daniel Craig- es el encargado de cerrar el caso. La caratula de "suicidio" no cierra y Blanc deberá usar su astucia para encontrar al asesino o asesina, que se encuentra en el ámbito cercano a Thrombey.

Knives Out tiene todos los ingredientes esenciales del policial clásico y aporta nuevos giros que hacen más divertida a la trama, generando un profundo vínculo con las novelas de la dama del misterio Agatha Christie: hay un halo de incertidumbre durante toda la cinta, no es predecible. Y se agradece, ya que los más avezados en la materia se encontrarán ante un desafío atractivo y entretenido. Todos tienen secretos y motivos para haber cometido el asesinato: cada pista revelada aporta una nueva clave para la resolución, y dota de adrenalina al recorrido. Rian Johnson es un amante confeso del policial clásico y lo demuestra con solvencia, riéndose con el género y no desprestigiando a la audiencia.

Palabras mayores al increíble casting que se luce en su totalidad: a Daniel Craig y Christopher Plummer se unen Jaime Lee Curtis, Don Johnson, Toni Colette, Michael Shannon, Chris Evans y Ana de Armas; la química en pantalla se goza en cada escena y diálogo, es imposible no salir satisfecho del cine, habiendo disfrutado de la película entera. Además, no hay mejor cosa que jugar a ser detectives por un rato.

Knives Out (Entre Navajas y Secretos)