Kicillof y Magario en El Destape: "Es inconcebible que un país se corte la luz y no haya renuncias ni responsables"

El precandidato a Gobernador por la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó que no haya habido responsables ni renuncias por el masivo corte de luz que afectó a todo el país.

Durante la entrevista que realizaron Roberto Navarro y Pedro Rosemblat en El Destape, el ex ministro de Economía enfatizó: "Vamos a trabajar para que Alberto y Cristina cambien la macroeconomía en la Argentina, que hoy es en contra de la producción, que obviamente no se sale con la baja de salarios, que afectan a las ventas, si seguís con los tarifazos. Es innecesario. Aumentaron las tarifas y siguen los cortes de luz. Es inconcebible que un país se corte la luz y no haya renuncias ni responsables. ".

"Lo que pasa con las fabricas vacías y la gente afuera, es un modelo que expulsa. Se puede hacer otra cosa y lo hemos demostrado los intendentes. Nosotros bajamos los impuestos a comercios y les permitimos que puedan sostener sus empleados y sigan trabajando. Una provincia, la más grande, que no vela por sus recursos, no avanza", remarcó la precandidata a vicegobernadora e intendenta de La Matanza.

"Con Axel vamos a ser la intendencia nº 136 de la provincia"

"Por la situación de emergencia hay que poner manos a la obra a los dos minutos, porque hay gente pasando hambre y se están perdiendo derechos todos los días. Lo primero que hay que hace res una malla de contención para que se deje de retroceder y sobre esa base, modificar problemas estructurales", agregó Magario.

"Vidal no ha gobernado la provincia, se ha dedicado a estar en los medios y mostrar obras que no sabemos que obras que empezaron ni cuales terminaron. Muchas de las obras que inauguró, la hicieron los intendentes con fondos propios. Hay que volver a equilibrar la provincia".

La fórmula también se refirió a la inseguridad en la Provincia: "Está peor. Han hecho una gran campaña de combatir las mafias, pero no puede ser solo una campaña. La mejor forma de combatir la inseguridad es con un plan dirigido hacia la inclusión".