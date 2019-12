Kevin Spacey volvió a interpretar a Frank Underwood en un controversial video navideño

Y un día volvió Kevin Spacey a ser el foco de la prensa con su mítico personaje Frank Underwood, en un acto desesperado por tratar de generar complicidad con la audiencia a través de un mensaje navideño en torno a la figura de la serie House of Cards. El insólito mensaje fue compartido desde las redes sociales oficiales del actor bajo el título KTWK, un acrónimo para la frase Kill Them With Kindness (mátalos con amabilidad, en español).

Luego de sumar múltiples acusaciones por agresión sexual, Hollywood desplazó a Kevin Spacey, y tras matarlo en su éxito de Netflix House of Cards, se vio relegado al olvido y al repudio. “¿No creyeron que me iba a perder la oportunidad de desearles Feliz Navidad, o sí?”, comenzó el video de tan sólo 59 segundos. “Ha sido un año bastante bueno y estoy agradecido de estar saludable de nuevo. Es por eso que he hecho algunos cambios en mi vida y me gustaría que me acompañaran. Como entramos en 2020, quiero emitir mi voto para que haya más bondad en este mundo”, dijo a la cámara, vistiendo un sweater navideño.

“Oh sí, ya sé lo que están pensando: ¿Puede estar hablando en serio? Y claro que estoy hablando en serio. Y no es tan difícil, creánme. La próxima vez que alguien haga algo que no te gusta, puedes ir y atacar. Pero también puedes poner un alto al fuego y hacer lo inesperado... matarlos con amabilidad”, finalizó, mientras movía las brasas de la chimenea y una música de suspenso cerró el video. Esta nueva aparición es similar al clip que publicó en Navidad de 2018, en donde bajo el rol de Underwood se refirió a las denuncias por acoso sexual.

La triste novedad al asunto llegó con la noticia del suicidio del escritor noruego Ari Behn, de 47 años, que había denunciado al actor por acoso sexual, manifestando que quiso tocarle la entrepierna sin su consentimiento."Con gran dolor en el corazón, los familiares más cercanos de Ari Behn informamos hoy de que se ha quitado la vida. Pedimos respeto a nuestra vida privada de ahora en adelante", informó su representante Geir Håkonsund en un breve escrito enviado a medios noruegos.

Las denuncias contra la estrella de cine arrancaron en 2017, cuando el actor Anthony Rapp acusó a Spacey de haberle hecho propuestas sexuales cuando Rapp tenía tan sólo 24 años y Spacey 26. Rapp dijo en una entrevista para Buzzfeed News que asistió a la fiesta después de hacerse amigo de Spacey. Rapp, el único no adulto en la fiesta, se quedó mirando la televisión en una habitación hasta pasada la medianoche. En ese momento, Rapp dijo que Spacey entró allí y se subió encima de él en un avance sexual.

Spacey estaba "de pie en la puerta, como balanceándose", dijo Rapp. "Cuando entró en la habitación, mi impresión fue que estaba borracho, y sin decir nada me levantó como un novio que levanta a la novia por el umbral. Al principio no me moví porque no sabía qué estaba pasando, entonces se puso sobre mí". Permaneció así durante un tiempo, hasta que Rapp pudo "retorcerse".