Julio Bárbaro: “Me reconcilié con la inteligencia de Cristina Kirchner”

El analista político Julio Bárbaro cargó con todo contra el presidente Mauricio Macri, Marcos Peña y Jaime Durán Barba, mientras que elogió la fórmula presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

"Yo voté a Macri. Soy peronista, pero Scioli no me convencía. Dije claramente que ni Cristina ni Mauricio pueden ser gobierno. El que se corra gana, dije. Y se corrió Cristina", comenzó su análisis el escritor y enfatizó: “Me reconcilié con la inteligencia de Cristina. No con la persona, a ella no la vi”.

Asimismo, destacó el encabezamiento de Alberto Fernández en la fórmula del Frente de Todos: "Al elegir a Alberto, eligió al mejor. No tenía otro, eh. Alberto no es un delegado".

Consultado acerca del "fantasma de Cristina" sobre la figura de Alberto F., opinó: "Ni Alberto la dejaría ni Cristina lo querría. Cristina se quiere retirar. Es un ser humano, tiene una hija con problemas, tiene veintipico de años en el poder, buscará el bronce pero ya no quiere hacerse cargo de nada".

"Es duro un tipo que se enoja fácil, pero es inteligente y está formado", manifestó sobre el candidato presidencial que se impuso en las PASO. "Me ilusiona, que no quiere decir que sea su alcte", ahueaclaró.