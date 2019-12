El futbolista de River Juan Fernando Quintero pidió "tener un diálogo" con el nuevo jefe del Ejercito de Colombia, Eduardo Zapateiro, contra quien sus tíos apuntan por la desaparición de su padre en 1995.

El nombramiento de Zapateiro al frente del Ejercito colombiano volvió a poner en la escena de aquel país el reclamo de la familia Quintero por la desaparición de Jaime, el padre de Juanfer, mientras cumplia con el Servicio Militar en 1995, cuando el jugador tenía apenas dos años.

El rastro del hombre se perdió cuando fue trasladado de Medellín a Carepa, en el departamento de Antioquía. Allí estaba a cargo Zapateiro, quien le ordenó regresar a Medellín por mala conducta. Esa fue su último paradero conocido.

Si bien Zapateiro fue investigado, pocos años después un tribunal administrativo lo exoneró y nunca se oyeron los reclamos de la familia para reabrir el caso.

Tras la decisión tomada por el presidente Iván Duque, la tía del jugador de River, Silvia Quintero, lanzó fuertes críticas y reavivó el reclamo que lleva más de 20 años. “A nosotros nos preocupa que haya unos ascensos sin que responda por un caso que fue denunciado ante la Fiscalía y la Procuraduría", cuestionó en una entrevista con el diario El Espectador.

Y apuntó contra Zapateiro: "Si él estuviera interesado, ayudaría a saber qué pasó con mi hermano. Él debe darnos razón de qué hizo con mi hermano o qué mandó a hacer. Él era el capitán de instrucción. Dio la orden del supuesto traslado con el que nunca volvimos a saber de Jaime”.

Por su parte, Carlos Quintero, otro hermano del desaparecido habló en Radio Caracol y apuntó contra Duque: "No entiendo cómo a las personas que cometen este delito de desaparición forzada los premian. Esto ha sido muy doloroso para toda la familia. Queremos saber qué pasó con nuestro hermano, quien fue visto por última vez en la Brigada 17".

Tras el revuelo que generó en la Argentina la impactante historia, Quintero también realizó su descargo y eligió Twitter como medio para exponer su postura. "Buenos días. Voy aclarar una situación que está pasando hace varios días por el caso de mi padre. Nunca he hablado del tema por qué respeto y honro el legado que me dejo . Pero hoy voy hablarlo y espero que estas palabras no le traigan problemas a nadie, no es mi intención", comenzó.

Y resaltó: "No me interesa y no quiero aprovecharme de la noticia del nuevo general del ejército Zapateiro, a quien él Sr. Presidente designó para ser el general del ejército de mi país (a quien respeto demasiado). Pero espero y aspiro a tener un diálogo muy pronto Y saber qué pasó..."

El mediocampista indicó que es "ajeno" a las declaraciones de sus tíos, aunque los respeta "mucho" y sabe "el dolor que sienten" por la desaparición de su hermano."No sabemos todavía que aconteció con él dónde está o dónde se fue. Hemos sufrido mucho y el vacío de mi padre está ...", aseguró.

"Tengo el derecho como hijo, al saber qué pasó con mi padre y eso él lo que quiero saber, por qué he sufrido y he visto mi familia sufrir problemas sociológicos y mentales y la ausencia de mi papá siempre, está el vacío y lo siento a diario... sólo quiero saber que paso....", enfatizó.

Y concluyó: "Para terminar espero que haya quedado claro todo por medio de esta red social .. todavía sigo esperando una respuesta y sé que se va saber la verdad !! FELIZ DÍA".