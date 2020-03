Juan Schiaretti decretó asueto para empleados estatales de Córdoba por el coronavirus

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, en sintonía con la decisión del presidente Alberto Fernández de suspender las clases hasta fin de mes para evitar la propagación del virus Covid -19, dispuso que desde hoy a las dos de la tarde hasta el 31 de marzo los empleados de la administración pública provincial no vayan a trabajar.

La medida comprende a unos 20 mil empleados públicos provinciales, los que se suman a los 80 mil docentes que ya estaban en asueto –preparan las clases y las envían virtualmente a los alumnos- por directivas del Ministerio de Educación de la Nación. El lunes, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) había resuelto a pedido de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) y del Colegio de Abogados de Córdoba cesar las actividades como en tiempos de feria; medida que contempla a unos 20 mil empleados judiciales.

La Legislatura cordobesa, también está sin actividad por el decreto del gobernador Schiaretti, por lo que cerca de un millar de empleados tampoco asistirán a trabajar hasta el 31 de marzo próximos.

En cambio, quedan fuera de la resolución del Gobierno de Córdoba el personal del Ministerio de Salud –son unos 18 mil empleados-; Ministerio de Seguridad –hay unos 26 mil policías de calle y administrativos-; Fuerza Policial Antinarcotráfico y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que incluye a los guardias del Servicio Penitenciario de Córdoba.

El decreto del gobernador cordobés se fundamentó en “el progresivo y continuo desmejoramiento de la situación sanitaria mundial, derivada de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, que dan cuenta los partes de las autoridades sanitarias oficiales de los distintos países afectados, lo que ha generado en nuestro país la zozobra e inquietud generalizada en la población, que el Estado debe atender y procurar paliar”.

Y destacó "que al igual que lo dispuesto por el Gobierno Nacional, los titulares de las distintas áreas centralizadas y descentralizadas del Estado Provincial, deberán instruir y proveer al personal alcanzado por el receso administrativo, de tareas a ejecutar mediante las plataformas virtuales que posee el gobierno provincial, en la medida que fuere posible y necesario”.

Esta misma siesta, el intendente de Córdoba, Martín Llaryora dispuso una medida similar para los 10 mil empleados de la Municipalidad de Córdoba, quienes volverán a trabajar el 1 de abril. En el caso de la Municipalidad, la situación es diferente a la de la administración provincial, porque hay áreas sensibles como la Dirección de Cementerios, Registro Civil -donde se inscriben nacimientos y defunciones- y las áreas operativas como Tránsito, Bajo Grande –es la planta potabilizadora- y Alumbrado Público.

Además del edificio central del Palacio 6 de Julio, el municipio cuenta con un sistema descentralizado en 11 zonas de la ciudad a través de los Centros de Participación Comunal (CPC). Tanto en el Palacio 6 de Julio como en los CPC se detectaron casos de empleados que regresaron de vacaciones en destinos con Coronavirus, o bien estuvieron en contacto con familiares provenientes de esos países.

Por otra parte, el vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Pedro Yanzi Ferreyra firmó la resolución por la cuál las clases comenzarán recién el 1 de abril. Ayer, en la Facultad de Derecho de la UNC hubo toma de exámenes finales y pasaron cerca de 3.000 estudiantes.

La resolución de hoy de la UNC aclaró que "las demás actividades de la Universidad Nacional de Córdoba se desarrollarán con normalidad, siempre y cuando no medien recomendaciones sanitarias que impidan dicha normalidad, y no afectará la asistencia del personal docente y no docente".

En el documento, facultaron "a las autoridades del Área Central de la Universidad Nacional de Córdoba, de las distintas Unidades Académicas y Colegios Preuniversitarios a fijar las modalidades específicas para dar cumplimiento a la presente, debiendo en todos los casos y conforme a las necesidades de servicio, asegurar la continuidad de las tareas habituales conforme a las necesidades y particularidades de funcionamiento de cada una de ellas”.