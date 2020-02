Juan Sasturain anunció su plan de gestión en la Biblioteca Nacional y garantizó que cuidará el trabajo de los empleados

El escritor Juan Sasturain se presentó como el director de la Biblioteca Nacional frente a los empleados de la institución estatal en un acto formal donde adelantó su política de gestión. Entre los principales anuncios, aseguró que volverá a funcionar la editorial de la Biblioteca, que se cuidarán los puestos de trabajo y que se iniciará el proceso de recuperación de la ex sede en el barrio de San Telmo, que funcionó entre 1901 y 1992.

"No vamos a llorar. Ni para fuera ni para dentro. No nos vamos a quejar de que no tenemos guita. Cuando uno se dedica a hablar de la herencia parece ser que la política de este gobierno fuera no darle un mango a la cultura. Y la verdad es que no es así porque no hay un mango para nadie", sentenció.

Sasturain arrancó presentando al equipo que lo acompañará y prometiendo medidas que enriquezcan a la institución. Entre los nombres designados figura la subdirectora Elsa Rapetti, una bibliotecóloga de larga trayectoria que -codo a codo con el escritor- llevará adelante el relanzamiento de la editorial que ya lleva 400 títulos publicados. Ante la mirada atenta de los casi 800 empleados de la Biblioteca, Sasturain anunció que el resto de los cargos directivos serán ocupados por personal que ya formaba parte de la plantilla.

"La prioridad que vamos a tener es conservar el laburo y, por otro lado, vamos a tratar de no inflar el personal. Estamos bien con los que somos acá. Trataremos de no inventar ni ravioles ni direcciones que después se llevan altos sueldos", comenzó al referirse a que cuidará el trabajo de cada empleado, lo que provocó una ovación inmediata de la multitud. Luego, procedió a una breve pero reflexiva presentación que arrancó otra tanda de aplausos: "Vine a aprender de ustedes. Si uno reconoce su ignorancia en algunos aspectos puede ser tomado como una pose pero no es así. Tenemos que aprender a derivar y a aceptar lo que los otros saben y uno no".

"Esta es una oportunidad enorme que la estoy tratando de asimilar con bastante susto. Quiero agradecerle esto a Juan y voy a retribuirle con esfuerzo y responsabilidad, codo a codo en lo que él crea ", aseguró la flamante co equiper de Sasturain, Elsa Rapetti, conmovida ante su nuevo cargo. Y añadió: "Por lo pronto están empezando a llegar 7.000.000 de dólares que obtuvimos de un crédito que nos otorgaron para obras y equipamiento. Lo va a pagar Nación a lo largo de veinte años y lo vamos a usar para que la Biblioteca deje de ser esa gran biblioteca de la ciudad de Buenos Aires y empiece a tener un concepto más federal recuperando esto de 'nacional' pero desde la federalización con todas las instituciones del país",

Otra de las designaciones fue la de la reconocida escritora y periodista María Moreno como titular del Museo del Libro y la Lengua, una institución anexa a la Biblioteca que abrió en 2011 por decisión del entonces director Horacio González y fue dirigida por la socióloga María Pía López hasta diciembre de 2015, cuando se cerró por orden del entonces director Alberto Manguel. "Una de las tareas importantes es que el Museo vuelva a tener toda su potencia y soberanía. Con Juan nos unen algunas cosas, como es la pasión por los papeles nacionales, no solo para tenerlos y completarlos sino para pensarlos críticamente. Compartimos la idea de que ninguna lectura se detiene: siempre va variando, como la lengua", exclamó.

También, adelantó que durante su gestión impulsará el debate con respecto al uso del lenguaje inclusivo. Sobre esto mencionó: "Me gusta pensar más en una lengua plurinacional, federal, tutti frutti más bien la lengua de los pueblos originarios, de los inmigrantes, de los jóvenes, del género sobre todo".

Además de la escritora, Sasturain presentó luego a otros integrantes de su equipo, entre ellos Roberto Arno en la Dirección General de Coordinación Administrativa: Guillermo David en la Dirección Nacional de Coordinación Cultural; Laura Rosato y Germán Alvarez en el Centro de Estudios y Documentación; Horacio González a cargo de la Dirección Editorial; y Damián Blas Vives en la Dirección de Gestión Cultural.