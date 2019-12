Juan Román Riquelme: "Si Alberto me llama cuando asuma, serán cinco segundos inolvidables"

Juan Román Riquelme está de campaña porque se presenta como candidato a vicepresidente segundo de Boca en las elecciones del domingo en la lista de Jorge Amor Ameal y afirmó hoy: "Si Alberto me llama cuando asuma, serán cinco segundos inolvidables".

Lo hizo en referencia al presidente electo, Alberto Fernández, quien la semana pasada contó su admiración por el ídolo de Boca. Riquelme se retiró del fútbol en Argentinos Juniors, club del que es hincha el mandatario entrante.

Sobre Mauricio Macri, Riquelme contó en una entrevista exclusiva en Intrusos: "Con Mauricio si me manda mensaje yo se lo contesto. Si me manda fotos de la hija yo se lo contesto, y si le mando fotos de mi hija me responde", reveló sobre los cruces con el presidente saliente.

Jorge Rial en broma le dijo: "¿Vos sos más kumpa?", en referencia al kirchnerismo. Riquelme riendo le contestó: "No, yo de política no entiendo nada, je". Además agregó que "soy consciente de que tenemos muchísimas chances de ganar".

Y le hizo un pedido a los gobernantes de la Ciudad: "Le pedimos a Horacio Rodríguez Larreta y a Diego Santilli que colaboren para que el domingo nos ayuden a que el hincha de Boca puede vivir una fiesta".