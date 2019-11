Juan Román Riquelme será candidato a vicepresidente de Boca y anunció que suspende su partido despedida

El exfutbolista Juan Román Riquelme confirmó que su partido despedida en La Bombonera, como consecuencia de que será candidato en los próximos comicios

"El partido va a tener que esperar, esa es la verdad. Es lo normal, el partido tiene que ser algo divertido, una fiesta y no me parece bien que se haga en medio de las elecciones. Más importante es mi club", afirmó el ídolo en declaraciones a 90 minutos de fútbol (Fox Sports).

En esa línea, expresó que espera que le "den permiso para hacer el partido" y que la fecha apuntada será en junio. "Sería un buen momento para que me lo dejen hacer porque ahí no hay fechas y no se puede molestar a nadie. Creo que es la mejor decisión, tengo que pensar en mi club primero", señaló.

El último gran diez señaló que su despedida "tiene que ser una fiesta y no tiene que molestar a nadie" y pidió "que la gente el 8 de diciembre vaya a votar y a quien le toque ganar que maneje el club de la mejor manera".

Y completó: "Voy a insistir para que Messi pueda jugar un ratito con mi hijo en la bombonera".

